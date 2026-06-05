Trump affirme vouloir une baisse des taux d'intérêt, mais laissera la décision à Warsh

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Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il souhaitait une baisse des taux d'intérêt et qu'il laisserait au président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, le soin de décider d'une éventuelle baisse des taux lors de la réunion d'octobre.