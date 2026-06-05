Trump affirme vouloir une baisse des taux d'intérêt, mais laissera la décision à Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il souhaitait une baisse des taux d'intérêt et qu'il laisserait au président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, le soin de décider d'une éventuelle baisse des taux lors de la réunion d'octobre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer