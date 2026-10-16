Trump affirme que ni lui ni Musk n'ont bridé Starlink en Ukraine

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il ne pensait pas que lui-même ou Elon Musk soient responsables du fait que l'armée ukrainienne n'ait plus accès aux capacités militaires de Starlink.

Les États-Unis n'ont imposé aucune restriction concernant l'accès de l'Ukraine au système Starshield de SpaceX, la société dirigée par Elon Musk, a assuré Donald Trump.

Le président américain a ajouté qu'il entretenait de bonnes relations avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, quelques jours après avoir souhaité son départ du pouvoir pour permettre, selon lui, la conclusion d'un accord de paix avec la Russie.

(Reportage de Trevor Hunnicutt, Steve Holland et Jasper Ward à Washington ; Version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)