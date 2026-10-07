Trump affirme que le Conseil de la Réserve fédérale souhaiterait que le pays aille mal

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Interrogé mercredi par un journaliste au sujet des taux hypothécaires, le président américain Donald Trump a déclaré que le Conseil de la Réserve fédérale « souhaiterait voir le pays aller mal ».

La semaine dernière, le taux hypothécaire à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans.

Trump a qualifié le président de la Fed, Kevin Warsh, de « formidable », mais a ajouté que le reste du conseil d’administration « souhaiterait voir le pays aller mal, à mon avis, car je pense que les taux d’intérêt devraient baisser ».

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, présent aux côtés de Trump dans le Bureau ovale, a déclaré que l’inflation était élevée en raison du « choc énergétique ».

« Ainsi, une fois que nous aurons surmonté ce conflit avec l’Iran, (le marché énergétique) sera bien approvisionné, et nous nous rapprocherons de l’objectif de la Fed; les taux hypothécaires et le taux à 10 ans redescendront », a ajouté Scott Bessent.