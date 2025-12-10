Trump affirme qu'il rencontre Kevin Warsh au sujet de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump, qui est en train de choisir quelqu'un pour prendre la présidence de la Réserve fédérale, a déclaré mercredi qu'il rencontrait l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh.