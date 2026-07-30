Trump affirme qu'il pourrait retirer sa nomination, puis renommer Blanche au poste de procureur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Cornyn et d'informations contextuelles sur le fonds « anti-instrumentalisation ») par Richard Cowan et Bhargav Acharya

Le président Donald Trump a indiqué jeudi qu’il pourrait retirer temporairement la nomination de Todd Blanche au poste de procureur général des États-Unis, puis le renommer une fois que les deux sénateurs de son propre parti qui bloquent cette nomination auront quitté leurs fonctions début janvier.

« Je n’ai aucune objection à retirer temporairement la nomination de Todd, s’ils ne font pas ce qu’il faut, et à le remettre en poste une fois que Cornyn et Tillis auront quitté leurs fonctions », a déclaré le président républicain dans un message publié sur les réseaux sociaux, faisant référence aux sénateurs John Cornyn, du Texas, et Thom Tillis, de Caroline du Nord. Blanche, qui était auparavant l’avocat personnel de Trump, assure l’intérim au poste de procureur général depuis que Trump a limogé en avril la personne qu’il avait nommée, Pam Bondi . Si Trump retire cette nomination, Blanche pourrait continuer à exercer indéfiniment les fonctions de procureur général par intérim.

Les deux sénateurs ont demandé au ministère de la Justice de leur fournir des garanties écrites que le « fonds anti-instrumentalisation » de 1,8 milliard de dollars réclamé par Trump ne serait pas mis en œuvre. Ce fonds pourrait profiter aux alliés de Trump qui affirment avoir été injustement pris pour cible par le passé par le gouvernement fédéral en raison de leur implication dans l’attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021.

Les sénateurs s’opposent également à un accord qui empêcherait les contrôles fiscaux visant Trump et ses associés.

Cornyn a déclaré jeudi que les discussions concernant la nomination de Blanche étaient terminées, probablement jusqu’à la fin du week-end, après les remarques de Trump selon lesquelles il pourrait retirer cette nomination.

« Je n’écarte pas la possibilité que cela fasse simplement partie d’une technique de négociation », a déclaré Cornyn à propos du commentaire de Trump.

Cornyn et Tillis ne se représentent pas aux élections et doivent quitter leurs fonctions début janvier, ce qui leur donne plus de latitude que d’autres républicains pour défier Trump. Mais Cornyn a indiqué sur les réseaux sociaux que d’autres sénateurs partageaient également leurs inquiétudes.

Blanche a rencontré le sénateur républicain John Curtis, de l’Utah, afin de tenter de rallier des soutiens.

Cornyn a déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée de jeudi qu’il attendait toujours que le ministère de la Justice formalise ses garanties quant à la non-mise en œuvre de ce fonds.

« Je ne sais pas s’ils pensent pouvoir nous faire perdre patience ou nous voir céder. Mais je peux vous assurer que ce ne sera pas le cas », a déclaré Cornyn aux journalistes.

Trump a exprimé son soutien aux versements fédéraux destinés à ses partisans, qu’il a présentés comme étant pris pour cible par un gouvernement américain « instrumentalisé » sous la direction de son prédécesseur démocrate, Joe Biden.

Mais ce fonds « anti-instrumentalisation », conçu dans le cadre d’un accord à l’amiable entre Trump et le ministère de la Justice pour régler son procès de 10 milliards de dollars contre le fisc américain (IRS) concernant une prétendue mauvaise gestion de ses déclarations fiscales, a été suspendu face à la vive opposition des républicains au Congrès. Les détracteurs de Trump l’ont qualifié de caisse noire destinée à récompenser ses partisans avec l’argent des contribuables.

L’année dernière, Trump a accordé une grâce présidentielle à ses partisans poursuivis pour leur rôle dans l’émeute du 6 janvier.

Le président a limogé Mme Bondi en raison de son mécontentement face à ses performances, notamment concernant la divulgation de dossiers relatifs au défunt financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Selon certaines sources, M. Trump estimait également que Mme Bondi n’agissait pas assez rapidement pour poursuivre les détracteurs et adversaires qu’il souhaitait voir faire l’objet de poursuites pénales.