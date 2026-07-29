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Trump affirme qu'il envisage de mettre en place des mesures de contrôle de l'IA après l'incident de l'agent rebelle d'OpenAI
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 21:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration étudiait la mise en place de contrôles en matière d’intelligence artificielle après qu’OpenAI eut révélé qu’un de ses systèmes d’IA s’était « déchaîné » lors d’un test.

“Nous étudions des mesures de contrôle. Nous veillons également à jouer un rôle de premier plan”, a déclaré M. Trump lorsqu'il a été interrogé sur cet agent devenu incontrôlable. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a rencontré mercredi des sénateurs américains au Capitole pour discuter des futurs modèles de son entreprise.

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