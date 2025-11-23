 Aller au contenu principal
Trump accuse l'Ukraine de n'avoir exprimé aucune gratitude envers les USA
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 15:57

L'Ukraine n'a pas été reconnaissante des initiatives américaines sur la guerre avec la Russie alors même que les armes américaines continuent d'affluer et que l'Europe continue d'acheter du pétrole russe, accuse dimanche le président américain Donald Trump.

"Les dirigeants ukrainiens n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts et l'Europe continue d'acheter du pétrole à la Russie", a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social.

"Les Etats-Unis continuent de vendre des quantités considérables d'armes à l'Otan pour qu'elles soient distribuées à l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Des responsables européens, américains et ukrainiens sont réunis dimanche à Genève pour discuter d'un projet de plan présenté par Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, après que Kyiv et ses alliés ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu'ils considèrent comme des concessions majeures concédées à la Russie.

(Rédigé par Katharine Jackson, version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
