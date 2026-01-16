Trump accepte la médaille du prix Nobel de la cheffe de l'opposition vénézuélienne

(Actualisé avec précisions)

par Steve Holland, Bo Erickson et Gram Slattery

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a remis jeudi sa médaille du prix Nobel de la paix au président américain Donald Trump lors d'une rencontre organisée à la Maison blanche.

Un responsable de la Maison blanche a confirmé que Donald Trump prévoyait de conserver la médaille.

"Maria m'a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j'ai accompli. Un geste merveilleux de respect mutuel", a écrit jeudi soir Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Maria Corina Machado, qui a décrit la rencontre comme "excellente", a dit aux journalistes vouloir par ce geste saluer l'engagement de Donald Trump à la liberté du peuple vénézuélien.

La Maison blanche a ensuite publié une photo de Donald Trump et Maria Corina Machado, sur laquelle on voit le président américain tenant un grand cadre doré contenant la médaille.

"Au président Donald J. Trump, en signe de gratitude pour votre leadership extraordinaire dans la promotion de la paix par la force", disait le texte accompagnant la photo, dans lequel le geste Maria Corina Machado était décrit comme un "symbole personnel de gratitude au nom du peuple vénézuélien".

Après avoir fui en décembre le Venezuela, où elle est visée depuis une décennie par une interdiction de voyage imposée par le gouvernement de Nicolas Maduro et vivait dans la clandestinité, Maria Corina Machado cherche à avoir l'oreille du président américain et à s'assurer qu'elle jouera à l'avenir un rôle dans la gouvernance du pays d'Amérique latine.

Bien que Maria Corina Machado ait remis sa médaille à Donald Trump, le comité du Nobel avait rappelé lorsqu'elle en avait évoqué l'idée que le prix ne pouvait pas être transféré ou partagé.

Donald Trump avait nié mercredi vouloir que Maria Corina Machado lui offre son prix. "Non. Elle a remporté le prix Nobel de la paix", a-t-il dit à Reuters.

(Avec Nandita Bose, Nolan McCaskill, Joseph Ax et Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)