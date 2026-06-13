Trump a-t-il joué un rôle dans la victoire des États-Unis ?

L’appel porte-bonheur ? Avant que les États-Unis rétament le Paraguay pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde organisée à domicile, Donald Trump a décidé, une fois de plus, de mettre ses 108 kilos dans la balance. À quelques heures du coup d’envoi, le joueur de golf a appelé la sélection américaine pour lui souhaiter bonne chance.

L’oracle Trump

D’après les informations du Soir , le président des États-Unis a même encensé son équipe à l’aube de ce premier match de poule. « J’appelle juste pour vous dire que vous êtes un entraîneur fantastique. Je sais à quel point les joueurs sont bons. Je pense que vous avez vraiment une bonne chance d’aller au bout » , a déclaré le visionnaire Donald Trump.…

MBC pour SOFOOT.com