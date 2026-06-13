 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump a-t-il joué un rôle dans la victoire des États-Unis ?
information fournie par So Foot 13/06/2026 à 09:43

Trump a-t-il joué un rôle dans la victoire des États-Unis ?

Trump a-t-il joué un rôle dans la victoire des États-Unis ?

L’appel porte-bonheur ? Avant que les États-Unis rétament le Paraguay pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde organisée à domicile, Donald Trump a décidé, une fois de plus, de mettre ses 108 kilos dans la balance. À quelques heures du coup d’envoi, le joueur de golf a appelé la sélection américaine pour lui souhaiter bonne chance.

L’oracle Trump

D’après les informations du Soir , le président des États-Unis a même encensé son équipe à l’aube de ce premier match de poule. « J’appelle juste pour vous dire que vous êtes un entraîneur fantastique. Je sais à quel point les joueurs sont bons. Je pense que vous avez vraiment une bonne chance d’aller au bout » , a déclaré le visionnaire Donald Trump.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Donald Trump
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • On connaît la possible célébration de Kylian Mbappé pour le match face au Sénégal
    On connaît la possible célébration de Kylian Mbappé pour le match face au Sénégal
    information fournie par So Foot 13.06.2026 09:24 

    Flûte, ça a leaké ! Kylian Mbappé a eu l’honneur d’être invité dans l’émission produite par James Corden, ce programme 100% américain où une star répond aux questions dans une bagnole pendant une ou deux heures. Alors que l’entretien se déroulait tranquillement, ... Lire la suite

  • Coupe du Monde de la FIFA, 2026 - Groupe D - États-Unis contre Paraguay
    Football-Retour "douloureux" en Coupe du monde pour le Paraguay
    information fournie par Reuters 13.06.2026 07:14 

    Le ‌sélectionneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, a décrit la ​défaite de son équipe face aux Etats-Unis comme une "leçon très douloureuse", déclarant que ses joueurs avaient été ​surpassés tactiquement, techniquement et physiquement durant leur premier match de Coupe ... Lire la suite

  • Coupe du Monde de la FIFA, 2026 - Groupe D - États-Unis contre Paraguay
    Football/Coupe du monde-Les USA s'imposent contre le Paraguay
    information fournie par Reuters 13.06.2026 06:35 

    ‌Les Etats-Unis se sont imposés vendredi ​face au Paraguay (4-1) lors du premier match de Coupe du monde disputé sur ​le territoire américain. Une combinaison rapide entre les Américains Weston ​McKennie et Christian ⁠Pulisic a déjoué la défense adverse ‌dès la ... Lire la suite

  • Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur
    Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur
    information fournie par So Foot 13.06.2026 05:48 

    Il y a des nouvelles qui donnent le smile. En Équateur, le Mondial 2026 va faire des heureux. Si la sélection nationale aura fort à faire dans un groupe partagé avec la Côte d’Ivoire, l’Allemagne et Curaçao , la population locale, elle, pourra profiter de soirées ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank