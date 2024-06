Troubles cognitifs : les aide-mémoire du grand âge

C'est l'histoire de Paulette*, qui fume cigarette après cigarette, car elle ne se souvient jamais de la précédente. Celle de Pierre*, qui devient agressif à cause d'un mal de tête qu'il n'arrive pas à verbaliser. C'est aussi celle de Louise*, terrifiée chaque jour face à cet « inconnu » – un soignant – qui l'aide à se laver. Sa vulnérabilité la rendrait presque violente. Toutes ces histoires sont issues de l'enquête réalisée par la Fondation Partage et Vie au sein de ses Ehpad. L'objectif : comprendre les troubles de la mémoire et les situations auxquelles sont confrontés les soignants.

Aussi dérangeantes soient-elles, ces histoires nous concernent tous. Elles nous font souvent du mal, car elles renvoient à cette situation terrible de vulnérabilité ultime qu'est la vieillesse sans souvenirs, ni repères. Celle où vos propres parents ne vous reconnaissent peut-être plus, effaçant avec eux des pans entiers de leur identité, de leur vie et de la vôtre. Comment gérer ces situations et accompagner au mieux les personnes souffrant de troubles de la mémoire ? La Fondation Partage et Vie a choisi d'affronter ce sujet crucial pour la 5e édition de ses Estivales, le 19 juin à Paris, en partenariat avec Le Point . L'objectif : comprendre, apporter des solutions et changer le regard sur ces troubles.

Alzheimer : comment réagir face à la perte de mémoire d'un proche ? « La première chose à savoir, c'est