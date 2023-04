Trophées 2023 des meilleurs placements immobiliers : les 4 SCI lauréates

La sélection du Revenu des 4 meilleures SCI. (© DR)

L'offre de sociétés civiles immobilières (SCI) dans les contrats d'assurance vie se développe. Le Revenu a décerné un Trophée d'Or à quatre d'entre elles qui sortent du lot.

Les sociétés civiles immobilières (SCI) sont des unités de compte immobilières qu'on retrouve dans un nombre croissant de contrats d'assurance vie. Généralistes ou thématiques, elles investissent sur d'autres fonds immobiliers de «pierre papier» (SCPI, OPCI, foncières cotées, etc.) ou parfois directement dans des actifs immobiliers d'entreprise ou d'habitation.

Après avoir examiné la plupart des SCI actuellement ouvertes à la commercialisation, la rédaction du Revenu a décerné un Trophée d'Or à quatre d'entre elles.

Découvrez ci-dessous les particularités de chacune d'entre elles.

Capimmo (Primonial Reim)

Le patrimoine de l’une des plus anciennes SCI est investi dans des fonds immobiliers non cotés, dans de l’immobilier en direct, des foncières cotées et dans des secteurs diversifiés. Présente dans de nombreuses assurances vie ou PER(1).

Repères

Date de création : 2007

Encours : 7,4 milliards d’euros

Code Isin : FR0014004GX5

Valeur liquidative : 293,47 euros

Frais

Frais à l’achat : 2%

Frais de gestion : 1,92%

Principales implantations

France : 64%

Allemagne : 19%

Espagne : 4%

Pays-Bas :