Trophées 2023 des meilleures assurances vie : les 20 critères de sélection du Revenu

La méthodologie du Revenu pour sélectionner les Meilleurs contrats d'assurance vie. (© Adobestock)

Trouver le bon contrat d'assurance vie n'est pas une mince affaire. Pour vous aider dans votre choix, Le Revenu décerne chaque année un Trophée d'Or aux meilleurs contrats d'assurance vie dont la liste sera dévoilée ce jeudi 23 mars. Voici nos principaux critères de sélection.

Tous les ans depuis 1978, Le Revenu envoie aux assureurs et distributeurs un questionnaire détaillé à remplir sur leurs contrats d'assurance vie.

La rédaction analyse ensuite les questionnaires reçus, les conditions générales des contrats et divers documents annexes (dossiers de presse, plaquettes commerciales, etc.) selon une grille de vingt critères. Cet examen détaillé contribue à la fiabilité de nos sélections depuis plus de quarante ans. Nous sommes aussi sensibles aux remarques de nos abonnés qui nous contactent régulièrement par mail ou par téléphone.

Voici les 20 critères techniques qui ont servi de base d’analyse à la rédaction du Revenu pour désigner, en 2023, les meilleurs contrats d’assurance vie et leur attribuer un Trophée d'Or.

1 - Le volume de l'épargne gérée

C'est un indicateur de l’évolution et de la pérennité d’un assureur. Un établissement de taille réduite bénéficiera, en revanche, d’une plus grande souplesse de gestion.

2 - Le nombre de souscripteurs

Il mesure le succès du contrat auprès du grand public. Mais ce n'est pas le critère principal car certains gros réseaux captifs n'ont pas de mal à «écouler» un contrat d'assurance vie moyen en raison du nombre élevé de leurs points de vente et de leur implantation nationale tandis qu'à