Trophée des champions : de l’enjeu après les polémiques

Alors que le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se disputent le 48e Trophée des champions ce dimanche à Doha (Qatar) dans l’indifférence quasi générale des suiveurs du football français, ce choc pourrait bien se révéler plus important qu’il n’en a l’air pour le club de la capitale, comme pour celui de la Principauté.

Soyons honnêtes, quoi qu’il se passe ce dimanche après-midi (17h30 heure française) sur la pelouse du stade 974 de Doha, le Trophée des champions 2024 restera dans les mémoires – s’il y reste – comme l’épilogue d’une longue série de polémiques. D’abord car le vainqueur du trophée 2024 sera couronné en 2025, quelques jours à peine après s’être embrassés sous le gui et pensant clore pour de bon la défunte année. Ensuite, car cette nouvelle cuvée souffre d’un certain manque de légitimité : si le PSG a réussi le doublé coupe championnat la saison dernière, Monaco ne doit sa présence au Qatar qu’à son statut de dauphin en Ligue 1. Enfin et surtout, le lieu choisi pour organiser la rencontre : bien que la France ait pris l’habitude ces dernières années de délocaliser sa petite sauterie à l’étranger – réchauffement clima-quoi ? –, le choix porté cette année sur l’émirat ne manque pas de faire grincer des dents, entre accusations de conflit d’intérêts pour Nasser al-Khelaïfi et scepticisme autour de la toute-puissance du Qatar sur le football français. Malgré cet étrange contexte, la rencontre entre deux poids lourds de l’Hexagone revêt plusieurs enjeux sportifs de taille, côté azuréen presque autant que côté francilien.

Au PSG, éviter le camouflet

Habitués à s’y envoler chaque mois de janvier, les Parisiens profitent d’ordinaire du séjour qatari pour se décrasser après les fêtes sous le soleil du Moyen-Orient. Mais cette année, c’est afin d’ajouter une ligne à leur palmarès que les joueurs de la capitale ont pris leurs quartiers à leur arrivée sur le tarmac de Doha. Le Trophée des champions 2024 sera la première rencontre officielle disputée « à domicile » par le club parisien, qui bat pavillon qatari depuis 2011 et son rachat par QSI. Présent lors du premier entraînement de l’équipe à sa sortie de l’avion, le président al-Khelaïfi aura très probablement pris le soin d’ajouter à ses vœux un rappel de l’importance d’une telle rencontre pour le board parisien, ainsi que les conséquences désastreuses en matière d’image d’un éventuel camouflet face à Monaco.…

Par François Goyet pour SOFOOT.com