"Trop c'est trop" : le Secours catholique interpelle Macron sur les nouvelles règles de l'assurance chômage

Dans une lettre adressée au chef de l'Etat, l'assocation dénonce les "discours de plus en plus culpabilisateurs" tenus envers les "plus vulnérables".

Emmanuel Macron, le 26 avril 2024, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Trop, c’est trop": le Secours catholique met en garde, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron publiée mercredi 15 mai, avant l'annonce prévue sous peu des nouvelles règles de l'assurance chômage. "Deux ans après votre réélection, nous tenons à vous alerter sur la gravité de la situation", écrit l'association dans la lettre au chef de l'Etat datée de lundi.

"De parents pauvres de vos orientations politiques, les personnes les plus vulnérables de notre société semblent être devenues une cible", peut-on lire. "La cible des économies budgétaires, la cible de discours de plus en plus culpabilisateurs, la cible de politiques qui rendent leur quotidien toujours plus difficile".

Matignon a fait savoir que le gouvernement ferait des annonces au cours des prochains jours sur les nouvelles règles de l'assurance chômage . L'exécutif n'a pas caché son intention de durcir certaines règles pour inciter à la reprise de l'activité.

"Succession d'annonces hostiles"

Le ministère du Travail a d'ores et déjà annoncé qu'il fixerait lui-même les nouvelles règles d'indemnisation par "un décret de carence" avec une prise d'effet au 1er juillet.

L'exécutif évoque certaines pistes, notamment sur les conditions d'ouverture des droits : pour bénéficier du chômage, il faudra avoir travaillé neuf mois sur les deux dernières années, et non plus six. "Cette succession d’annonces hostiles aux personnes vivant la précarité n’est pas acceptable", estime le Secours catholique, évoquant la "charge mentale" de ces personnes occupées avant tout à "organiser leur survie et à prendre soin de leurs proches."

Ces dernières "disent leur fatigue et leur colère devant les discours qui les montrent du doigt, qui les tiennent pour seules coupables de leurs difficultés, quand ils ne leur font pas porter aussi la responsabilité des problèmes d’éducation, de sécurité ou d’équilibre budgétaire de notre pays", ajoute l'association.

Pour le Secours catholique, "le rôle du politique est d’aider notre société à traverser les épreuves en étant soudés, solidaires. Il n’y a pas de citoyens de seconde zone".