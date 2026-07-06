« Trois Sud-Américains à la VAR pour un match pareil ? » : Tuchel s’en prend aux arbitres

« Trois Sud-Américains à la VAR pour un match pareil ? » : Tuchel s’en prend aux arbitres

Il y aurait donc de l’arbitrage maison même à la Coupe du monde ? Après une longue bataille et une qualification acquise dans la douleur face au Mexique (2-3), Thomas Tuchel était grandement remonté contre l’arbitrage , mettant en avant la présence d’un Colombien, un Chilien et un Vénézuélien au VAR : « Ai-je bien vu ? Trois Sud-Américains à la VAR pour un match pareil ? Je me trompe peut-être, mais si c’est bien le cas… » Hispanophones et latinos certes, mais pas issus de la même confédération ni du même continent que les Mexicains, on le rappelle.

Selon lui, les arbitres ne sont pas au niveau

En conférence de presse, le sélectionneur des Three Lions n’a pas caché son énervement quant au niveau du corps arbitral : « Ce n’est tout simplement pas suffisant. Le niveau des arbitres n’est pas suffisant. Celui des quatrièmes arbitres non plus. C’est la conclusion qui s’impose. » …

EM pour SOFOOT.com