Trois soldats américains tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran - Armée US

Trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération militaire contre l'Iran, a annoncé dimanche le commandement central de l'armée américaine.
(Bureau de Washington, version française Tangi Salaün)
Washington a fait état dimanche des premiers soldats américains tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran lors de laquelle le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué, Téhéran menant des frappes de représailles sur les pays du Golfe alliés des Etats-Unis et ... Lire la suite
Les frappes menées par les États-Unis et Israël en Iran, suivies des ripostes de Téhéran, entraînent des perturbations significatives du transport aérien, avec des répercussions pour des centaines de milliers de passagers à travers le globe. "Si mon patron me regarde: ... Lire la suite
L'Afghanistan et le Pakistan continuent de s'affronter le long de leur frontière commune, ont indiqué dimanche à l’AFP des habitants et des responsables afghans, ces combats s’accompagnant d'attaques pakistanaises sur le sol afghan, d'incursions aériennes et de ... Lire la suite
L'Iran a annoncé dimanche avoir lancé de nouvelles attaques "de grande envergure" contre "l'ennemi" après les frappes américano-israéliennes qui ont tué samedi son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tuant au moins huit personnes en Israël. Voici les principaux ... Lire la suite
