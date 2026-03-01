 Aller au contenu principal
Trois soldats américains tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran - Armée US
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 15:55

Trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération militaire contre l'Iran, a annoncé dimanche le commandement central de l'armée américaine.

(Bureau de Washington, version française Tangi Salaün)

  • Photo de l’US Navy, diffusée le 28 février 2026 par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) montrant le destroyer lance-missiles USS Spruance lors d'un tir de missile de croisière Tomahawk depuis un lieu non divulgué, le 28 février 2026 ( US Central Command (CENTCOM) / - )
    Premiers soldats américains tués lors de l'opération contre l'Iran
    information fournie par AFP 01.03.2026 16:26 

    Washington a fait état dimanche des premiers soldats américains tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran lors de laquelle le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué, Téhéran menant des frappes de représailles sur les pays du Golfe alliés des Etats-Unis et ... Lire la suite

  • Des passagers devant le comptoir d'enregistrement fermé de la compagnie aérienne Qatar Airways, le 1er mars 2026 à l'aéroport Heathrow de Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Conflit au Moyen-Orient: ciel paralysé, galère et incertitude des voyageurs
    information fournie par AFP 01.03.2026 15:58 

    Les frappes menées par les États-Unis et Israël en Iran, suivies des ripostes de Téhéran, entraînent des perturbations significatives du transport aérien, avec des répercussions pour des centaines de milliers de passagers à travers le globe. "Si mon patron me regarde: ... Lire la suite

  • Funérailles de victimes de frappes pakistanaises dans la province afghane frontalière du Nangarhar, le 1er mars 2026 ( AFP / - )
    Multiples affrontements entre le Pakistan et l'Afghanistan
    information fournie par AFP 01.03.2026 15:24 

    L'Afghanistan et le Pakistan continuent de s'affronter le long de leur frontière commune, ont indiqué dimanche à l’AFP des habitants et des responsables afghans, ces combats s’accompagnant d'attaques pakistanaises sur le sol afghan, d'incursions aériennes et de ... Lire la suite

  • Des femmes pleurent la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans une opération militaire américano-israélienne, le 1er mars 2026 à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )
    Riposte iranienne après la mort de Khamenei: les principaux développements
    information fournie par AFP 01.03.2026 15:09 

    L'Iran a annoncé dimanche avoir lancé de nouvelles attaques "de grande envergure" contre "l'ennemi" après les frappes américano-israéliennes qui ont tué samedi son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tuant au moins huit personnes en Israël. Voici les principaux ... Lire la suite

