Trois porte-conteneurs visés par des tirs dans le détroit d'Ormuz

Trois porte-conteneurs ont été visés mercredi par des tirs dans le détroit d'Ormuz, rapportent des sources proches de la sécurité maritime et l'agence britannique UKMTO.

L'Iran impose des restrictions sur le trafic maritime dans ce passage par où transite un cinquième du pétrole et GNL mondial.

Un porte-conteneurs battant pavillon libérien a subi des dommages sur sa passerelle après avoir été touché par des tirs d'armes à feu et de grenades RPG au nord-est d'Oman.

Selon l'UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), le capitaine de ce navire affrété par la Grèce a signalé que son bateau avait été attaqué par une vedette des Gardiens de la révolution iraniens. L'équipage est indemne et aucun incendie ni impact sur l'environnement n'est à déplorer, a précisé sur son site l'agence britannique.

Selon des sources proches de la sécurité maritime, trois personnes se trouvaient à bord de la vedette.

Le capitaine du bateau a également déclaré qu'aucun contact radio n'avait été établi avant l'attaque et que son navire avait préalablement obtenu la permission de franchir le détroit.

L'UKMTO a signalé par la suite qu'un deuxième porte-conteneurs battant pavillon panaméen avait été visé par des tirs à huit milles nautiques au large de l'Iran. L'équipage est sain et sauf et aucun dégât n'est à déplorer, a-t-elle ajouté.

D'après les sources proches de la sécurité maritime, un troisième porte-conteneurs battant pavillon libérien a été également pris pour cible et a été immobilisé en mer à huit milles nautiques de l'Iran. Son équipage est indemne, selon ces sources.

(Jana Choukeir, Jonathan Saul et Yannis Souliotis, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)