Trois personnes tuées à Gaza par une frappe israélienne sur une université (personnel, hôpital)

Des personnes endeuillées portent le corps de l'un des trois Palestiniens mortellement touchés par une frappe israélienne sur une université de Gaza, le 25 octobre 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Trois personnes ont été tuées dimanche dans un bombardement sur une université de Gaza, selon des sources palestiniennes dans l'établissement, l'armée israélienne affirmant avoir "dévié" une frappe visant un membre du Hamas sans préciser si les victimes avaient été touchées accidentellement.

Une frappe de drone israélien "a visé" l'Université islamique de Gaza, dans le nord du territoire, tuant trois "agents de sécurité" et blessant huit étudiants, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources.

L'hôpital al-Chifa, situé à Gaza-ville, a confirmé avoir reçu trois corps et pris en charge huit blessés à la suite de cette frappe.

Sur des images de l'AFP, des Palestiniens transportent en urgence des blessés sur des brancards à l'hôpital et des proches de victimes sont agenouillés pleurant auprès de corps enveloppés dans des linceuls blancs.

Parmi les étudiants blessés, qui se trouvaient sur le campus pour suivre des cours, "certains sont dans un état critique", d'après le ministère de l'Education du territoire palestinien, qui a dénoncé "le silence du monde face aux attaques visant des étudiants et universités".

"Au cours des six derniers jours, dix étudiants et enseignants ont été tués", a affirmé le ministère, ajoutant que "95% des bâtiments appartenant à des établissements universitaires" avaient été endommagés en trois ans de guerre entre Israël et le Hamas.

L'armée israélienne a affirmé sur X avoir mené une frappe contre "un terroriste de la branche militaire du Hamas dans la zone de la ville de Gaza" et précisé que celle-ci avait été "déviée" après la détection de la "présence de civils".

"L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête", a déclaré l'armée israélienne, qui n'a pas indiqué si les victimes à l'université avaient été touchées accidentellement.

Selon la Défense civile de Gaza, service de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste, cinq personnes ont également été tuées ailleurs sur le territoire, portant à huit le nombre de morts dimanche.

Trois personnes ont été tuées dans plusieurs frappes aériennes à Khan Younès (sud), une autre à Deir al-Balah (centre), et une cinquième par des tirs israéliens au nord-ouest de la ville de Gaza, a indiqué à l'AFP le porte-parole des secouristes.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué vérifier ces informations.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 après deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque d'une ampleur sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Plus de 1.500 Palestiniens ont été tués en un an, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.