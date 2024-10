Trois nouvelles acquisitions pour la SCPI Sofidynamic de Sofidy

SOFIDY

Sofidy acquiert, pour le compte de la SCPI high yield SOFIDYNAMIC, trois actifs commerciaux offrant des rendements immédiats entre 7,5 et 8,0 %*. Ces nouvelles opérations confirment le bon déploiement de la stratégie d'investissement de la SCPI.

Lancée en février 2024 et dernière née des SCPI de la gamme gérée par Sofidy, Sofidynamic est une SCPI diversifiée même si elle se concentrera en priorité sur les actifs de commerces et les locaux d'activité, qui présentent actuellement davantage d'opportunités.

Elle déploie par ailleurs une stratégie immobilière à grande échelle, en visant aussi bien la France que l'Espace Économique Européen, y compris le Royaume-Uni et la Suisse.

Sofidynamic cible des actifs offrant un fort rendement immédiat dans les meilleures villes secondaires européennes et recherche dans les plus grandes métropoles des actifs dont le rendement pourra être porté à un niveau élevé par un travail d'asset management plus intensif. SOFIDYNAMIC applique néanmoins un des principes fondateurs de la stratégie de Sofidy : la granularité afin de mutualiser le risque immobilier sur un maximum d'actifs en portefeuille.

Au cours des derniers mois, elle a successivement réalisé 3 acquisitions parfaitement en ligne avec sa stratégie.

*Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

Consultez le communiqué de presse de Sofidy en intégralité dans le PDF ci-dessous :