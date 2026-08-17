Trois morts dans un accident d'hélicoptère sur l'île grecque de Sifnos - pompiers

Trois personnes ont trouvé la mort lundi dans un accident d'hélicoptère sur l'île grecque de Sifnos, ont indiqué des responsables des pompiers.

L'hélicoptère s'est écrasé peu après son décollage, tuant le pilote et deux passagers, ont précisé ces responsables.

La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Des images diffusées par les médias locaux montrent ce qui semble être le lieu de l'accident, sur un versant aride, où une boule de feu a provoqué un panache de fumée noire.

(Edward McAllister, Version française Benoit Van Overstraeten)