Trois footballeurs porteront la flamme olympique
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 20:30

Deux ans après Blaise Matuidi.

Le bobsleigh, le curling et le saut à skis ont trouvé ses porteurs et porteuses de flammes olympiques. L’événement de Milan-Cortina va rassembler Zlatan Ibrahimović et Filippo Inzaghi derrière un flambeau. D’autres personnalités italiennes sont associées à la parade, du judoka Luigi Busà au compositeur Boss Doms, et son magnifique single How do you feel ? Alisha Lehmann portera également le flambeau.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
