Trois footballeurs porteront la flamme olympique
Deux ans après Blaise Matuidi.
Le bobsleigh, le curling et le saut à skis ont trouvé ses porteurs et porteuses de flammes olympiques. L’événement de Milan-Cortina va rassembler Zlatan Ibrahimović et Filippo Inzaghi derrière un flambeau. D’autres personnalités italiennes sont associées à la parade, du judoka Luigi Busà au compositeur Boss Doms, et son magnifique single How do you feel ? Alisha Lehmann portera également le flambeau.…
