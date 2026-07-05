Trois fils d'Ali Khamenei apparaissent aux obsèques, mais pas son successeur

(Ajoute témoignage, précisions)

Trois fils de l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de l'offensive américano-israélienne de février contre l'Iran, ont prié dimanche à côté de son cercueil, mais Mojtaba, le fils qui lui a succédé à la fonction de guide suprême, n'est pas apparu.

La télévision d'Etat a montré Mostafa, Meysam et Masoud se recueillant derrière le cercueil d'Ali Khamenei et ceux de quatre autres membres de sa famille, morts dans les mêmes circonstances, au sein d'un vaste complexe religieux de Téhéran.

Mojtaba Khamenei, qui aurait été blessé dans l'attaque du 28 février, n'est toujours pas apparu en public et aucune image de lui n'a été publiée. Des personnes proches de son cercle intime ont dit à Reuters qu'il a été défiguré et blessé sérieusement à une jambe.

"Jusqu'au dernier moment, avant que la prière commence, je ne cessais de dire aux personnes qui m'entouraient que j'espérais (que Mojtaba Khamenei) lui-même serait là. C'était notre seul voeu", a dit une jeune femme rencontrée sur place par l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Un cessez-le-feu a suspendu quatre mois de guerre en vertu d'un accord avec Washington, dont les autorités iraniennes disent qu'il apportera à terme des bénéfices économiques très importants, en ligne avec ce qu'elles décrivent comme une victoire sur une superpuissance.

Le président américain, qui a déclaré de son côté samedi que les Etats-Unis avaient anéanti l'armée iranienne, a dit au site internet d'informations Axios que les pourparlers de paix ont été suspendus pendant une semaine, le temps des évènements entourant les obsèques.

Le pouvoir iranien va organiser pendant une semaine de grands cortèges funéraires en mémoire de celui qui a été leur guide suprême pendant 37 ans.

(Rédaction de Reuters à Téhéran et Nayera Abdallah et Tala Ramadan à Dubaï, version française Gilles Guillaume)