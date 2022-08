Trois aveugles recouvrent la vue grâce à une cornée artificielle

Ils avaient totalement perdu la vue à cause d'une maladie évolutive de la cornée. En Suède, une équipe de chercheurs de l'université de Linköping a mené des travaux sur une vingtaine de patients volontaires atteints de la même maladie, un kératocône avancé qui leur a fait perdre partiellement ou totalement la vue. L'étude, publiée le 11 août dans Nature Biotechnology et relayée par nos confrères de Ouest-France , présente des résultats impressionnants.

Parmi les 20 patients volontaires, 14 étaient devenus totalement aveugles à cause de la maladie. Après l'implantation de cornées artificielles, tous les volontaires ont recouvré partiellement la vue et trois des quatorze non-voyants ont obtenu une vision complète. Deux ans après l'implantation des cornées artificielles, aucune complication n'a été notée chez les patients.

Une méthode « moins invasive » que la greffe de cornée humaine

Les chercheurs suédois et iraniens qui ont collaboré sur ce projet ont conçu ces cornées artificielles à partir de cellules de peau de cochon, notamment car cette matière se trouve très facilement. « Nous avons fait des efforts considérables pour nous assurer que notre invention serait largement disponible et abordable pour tous et pas seulement pour les riches, confirme l'un des auteurs de l'étude dans un communiqué. C'est pourquoi cette technologie pourrait être utilisée partout dans le

