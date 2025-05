« Tripalium » : le mot travail a-t-il vraiment une origine si douloureuse ?

À quoi servent les mots ? À nommer, à classer, à rendre le réel un peu plus net. Mais ils font aussi autre chose : ils orientent une manière de voir. Leurs racines, souvent oubliées, en disent parfois plus long que leurs usages. Prenons un mot à succès dans la novlangue managériale : collaborer, du latin collaborare , « travailler avec ». Une formule souple, sans contours précis. Pas de hiérarchie, pas de direction commune : chacun avance, parallèlement aux autres, sans forcément se croiser. Coopérer, c'est autre chose. Et pour cause, cooperare , en latin, signifie « faire œuvre commune ». Le mot suppose une intention, une direction, un projet. Derrière cette nuance en apparence légère, deux visions du travail s'opposent : d'un côté, une forme libre, horizontale ; de l'autre, une organisation structurée, tournée vers la réussite d'un objectif commun.

Et puis il y a ce mot dont on parle comme s'il détenait à lui seul une vérité oubliée. On le croise partout : sur LinkedIn, dans les rayons consacrés au développement personnel, jusque dans les cours de management. Toujours accompagné de la même anecdote, répétée comme un petit mantra bien huilé. Le mot travail viendrait du latin tripalium ( tri palis ), un instrument à trois pieux utilisé pour la torture. L'image est dure. Mais elle s'impose facilement. Elle donne un sens, presque une