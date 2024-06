Transports : le prix du train a augmenté plus vite que l'inflation en 2023

La fréquentation ferroviaire atteint pour la deuxième année consécutive un niveau record en France.

( AFP / JOEL SAGET )

TGV, Ouigo... Le prix moyen du train à grande vitesse a augmenté de 7% en 2023 par rapport à 2022 selon un document publié jeudi 27 juin par l'Autorité de régulation des transports (ART), soit plus que l'inflation, mais il "reste inférieur en termes réels au niveau de 2019".

Les prix des trains TGV ou Intercités, "qui avaient fortement chuté avec la crise sanitaire , semblent ainsi effectuer un rattrapage", explique l'ART dans son rapport annuel. La SNCF avait promis de ne pas augmenter ses prix de plus de 5% en moyenne en 2023. Ils ont notamment augmenté pour l'offre à bas coûts Ouigo, avec une hausse de 10% selon l'ART, quand dans le même temps l'inflation annuelle s'est établie à 4,9%.

L'Autorité a aussi constaté que plus le taux d'occupation des trains est élevé, plus les prix augmentent , comme par exemple en juin et juillet, "tandis qu'ils sont plus faibles en janvier et février". En 2023, les taux d'occupation ont d'ailleurs atteint des niveaux record (77%), notamment sur les liaisons à grande vitesse. La fréquentation a augmenté partout alors que dans le même temps, l'offre de trains a légèrement reculé (-1%) selon l'ART.

Fréquentation record

"Avec 108 milliards de passagers-kilomètre transportés (l'unité de référence du secteur), la fréquentation ferroviaire atteint pour la deuxième année consécutive un niveau record en France, supérieur de 6% au niveau de 2022", affirme l'autorité. Mais l'offre ferroviaire "est en légère baisse, notamment du fait des mouvements sociaux de mars 2023", poursuit-elle. Sans les grèves, "l'offre aurait connu une progression de 2%", souligne l'ART.

Le manque d'offre de trains est souvent pointé du doigt en France alors que la demande explose et que les trains se remplissent de plus en plus vite, notamment l'été et lors des longs week-ends.

L'engouement pour le train s'est confirmé en 2023 avec une fréquentation en hausse dans les trains régionaux (+7%) comme sur la grande vitesse (+5%). Partout, la fréquentation des TER et Intercités dépasse largement le niveau d'avant la pandémie de Covid-19 (+21%), à l'exception de l'Ile-de-France, où elle reste inférieure de 6%.

Le succès des trains de voyageurs est un phénomène européen puisque la fréquentation a augmenté presque partout, avec des hausses allant jusqu'à 32% en Espagne ou 15% en Grande-Bretagne.