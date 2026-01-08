Transport fluvial: VNF réunit cinq ports de Moselle sous gestion commune

Voies Navigables de France (VNF), qui gère l'essentiel des fleuves et canaux navigables du pays, a annoncé mercredi la création de sa première filiale portuaire sur la Moselle, réunissant cinq ports de Lorraine (Nancy-Frouard, Metz, Thionville-Illange, Toul et Catenom) dans une gestion unique.

Des silos du port de Metz, sur la Moselle (illustration) ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

La nouvelle filiale, baptisée Ports de Lorraine SAS, se voit confier l'ensemble du développement et de l'aménagement du foncier logistique de VNF sur la Moselle canalisée, indique un communiqué.

Cette nouvelle structure remplace l'ancienne gestion départementale des ports fluviaux, via les chambres de commerce et d'industrie de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, dont les concessions étaient arrivées à expiration.

La création de cette première filiale portuaire "ouvre la voie à de futures discussions concernant les ports de l'axe Saône (Châlon-sur-Saône, Mâcon et Pagny) et peut-être aussi dans la région des Hauts de France", précise le communiqué.

"L'idée c'est que VNF gère le foncier économique et qu'il mette en gestion le foncier logistique" auprès d'une entreprise ou d'un groupement qui va opérer l'activité portuaire, a indiqué une responsable à l'AFP.

Dans le cas des ports de la Moselle, depuis le 1er janvier, les services logistiques ont été concédés pour 15 ans au groupement Lorraine Multi Hubs (LMH) composé des entreprises Rhenus Parnership France, Modalis, MGE et du grand port maritime de Dunkerque, souligne le communiqué.

"Avec la création de filiales portuaires, VNF franchit une étape décisive pour renforcer la compétitivité des ports fluviaux et accélérer le report modal vers des solutions bas carbone", a souligné la directrice générale de VNF Cécile Avezard, citée dans le communiqué.

L'établissement cherche à offrir aux territoires des outils "modernes" et développer l'activité fluviale en France.