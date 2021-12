Transition énergétique : plus qu’un simple discours ?

L'indispensable transition énergétique fait l'objet de nombreuses discussions depuis longtemps déjà. Mais tous ces discours ne deviennent-ils pas vains si l'on tarde à agir ou si les mesures prises sont insuffisantes ? Bien que les gouvernements du monde entier aient fait part de leur engagement à lutter contre le changement climatique en se fixant des objectifs de neutralité carbone, on peut malgré tout déplorer que ces efforts aient manqué de constance, de collaboration et de cohérence.

Alors que les échéances fixées pour la réduction des émissions de carbone commencent à se rapprocher, il semblerait qu'une transformation à plus long terme de la manière dont nous produisons, fournissons et consommons l'énergie soit en train d'émerger, tandis que nombreux sont les personnalités et les organismes publics à reconnaitre qu'il reste beaucoup à faire. Dès lors, si l'ère de la transformation énergétique est véritablement arrivée, comment les investisseurs peuvent-ils saisir au mieux ces opportunités ?

Selon l'AIE (Agence Internationale de l'Energie), il faudrait que le montant total des investissements annuels dans le secteur de l'énergie atteigne 5 000 milliards de dollars d'ici à 2030, ce qui ajouterait 0,4 % par an à la croissance du PIB mondial(1). De telles dépenses témoignent du fait que la transition énergétique constitue une formidable opportunité pour les investisseurs. Non seulement elle représente un thème de croissance à long terme fort, mais elle séduit également ceux pour qui les retombées en matière de développement durable sont importantes.

Investissements Secteur Energie

Les opportunités offertes par la transition énergétique engloberont les innovations dans les domaines des réseaux intelligents, des transports alternatifs, des véhicules électriques, de l'efficacité énergétique industrielle, des bâtiments verts, de l'éclairage LED, des piles à combustible à hydrogène, de l'énergie solaire et éolienne, et de nombreux services aux collectivités. La transition énergétique doit être abordée comme une très vaste opportunité thématique.

Chez BNP Paribas Asset Management, nous sommes conscients de l'importance que revêt le fait de pouvoir distinguer les modes éphémères des tendances fortes et progressives à même de générer une transformation. Ainsi le fonds BNP Paribas Energy Transition cherche à contribuer à la transition énergétique vers une faible émission carbone en investissant dans des entreprises qui se consacrent à la recherche de solutions pour lutter contre le changement climatique.

BNP Paribas Energy Transition est un compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE. Ce produit a pour objectif l'investissement durable au sens de l'article 9 du règlement UE 2019/2088. Un investissement durable signifie un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental (mesuré, par exemple, par des indicateurs clés d'efficacité des ressources sur l'utilisation de l'énergie, des énergies renouvelables, des matières premières, de l'eau et de la terre ou un investissement dans une activité économique), ou qui contribue à un objectif social (en particulier un investissement qui contribue à lutter contre les inégalités, à favoriser la cohésion sociale ou l'intégration sociale). Ce produit intègre des caractéristiques extra-financières dans son processus d'investissement selon une approche fondée sur un engagement significatif au sens de la position-recommandation AMF 2020-03.

