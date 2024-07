Transdev remporte un contrat de transports publics à Dallas pour 600 millions de dollars

Le groupe de transports publics Transdev a annoncé mardi avoir remporté un contrat de transport de personnes à mobilités réduites et de transport à la demande dans la ville de Dallas aux Etats-Unis pour un montant de 600 millions de dollars.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Transdev assurera des services de transport adapté pour près de 11.000 usagers éligibles à l'Americans with Disabilities Act (ADA)" dans une zone englobant 13 villes, dont Dallas et son aéroport, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le groupe "exploitera également GoLink, le plus grand système de transport à la demande d'Amérique du Nord, couvrant 34 zones sur le territoire" et qui transporte environ 900.000 personnes par an.

Le contrat porte sur une durée de huit ans et Transdev prendra le relais de l'opérateur historique le 1er octobre prochain.

"Ce nouveau contrat s'ajoute à une série de renouvellements dans le transport public à travers le pays, dont Las Vegas", a salué le PDG de Transdev, Thierry Mallet.

Le groupe, détenu par la Caisse des dépôts et le groupe allemand Rethmann, réalise 25% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, son deuxième marché après la France.

Transdev est devenu le plus grand opérateur privé de transport public en Amérique du Nord, grâce à l'acquisition de l'entreprise américaine First Transit en 2023

Le contrat signé avec Dallas Area Rapid Transit (DART) "prévoit la dotation d’une nouvelle flotte de véhicules portant la marque DART, une plateforme technologique unique pour tous les services et davantage d'équipements de surveillance à bord pour la sécurité des passagers".