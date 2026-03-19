Transdev double son bénéfice net et augmente son chiffre d'affaires en 2025

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'opérateur de transports publics Transdev a doublé son bénéfice net et amélioré de 4% son chiffre d'affaires en 2025, année marquée par le lancement "historique" de la "première ligne ferroviaire régionale exploitée par un opérateur privé" en France, et de nouveaux contrats aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

L'an passé, le bénéfice net de Transdev s'est élevé à 96 millions d'euros contre 43 millions en 2024, sur un chiffre d'affaires de 10,44 milliards d'euros, pour quelque 14 millions de passagers transportés chaque jour en moyenne sur ses réseaux, selon un communiqué publié jeudi.

"L'année 2025 traduit une dynamique de succès commerciaux dans toutes les géographies où Transdev est présent", particulièrement marquée en France, où le groupe réalise 27,8% de son chiffre d'affaires et aux Etats-Unis, presque à égalité (27,5%), a détaillé le groupe.

Fait marquant, Transdev a lancé le 29 juin 2025, la première ligne de train (Marseille-Nice), dont l'exploitation a été ravie à la SNCF dans le cadre des appels d'offre d'ouverture du transport ferroviaire régional à la concurrence.

Sur les six premiers mois d'exploitation, Transdev juge son bilan "très positif", avec la circulation "de deux fois plus de trains, au même coût pour la région", et une progression de cinq points de la ponctualité depuis fin juin 2025.

Près de Paris, Transdev a aussi démarré en fin d'année pour le compte d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) le contrat d'exploitation du Câble C1, le plus long téléphérique urbain d'Europe (4,5 km) qui transporte désormais quotidiennement quelque 10.000 passagers.

En Allemagne (14,9% du chiffre d'affaires), deux grands contrats de transport ferroviaire régional ont été renouvelés, en Basse-Saxe et en Bavière.

2025 a aussi été pour Transdev la première année d'exploitation du réseau de tramways de Melbourne (Yarra Trams) qui a transporté 160 millions de passagers sur 25 lignes.

Sur le plan commercial, le groupe a engrangé des contrats aux Etats-Unis (transport adapté au Nevada pour 5 ans, transport urbain de 5 ans pour un réseau de bus à Houston), et aux Pays-Bas (service de bus à Arnhem-Nijmegen, et exploitation du réseau de bus et tramsways d'Utretch-centre).

Le groupe privé, dont plus de 95% du chiffre d'affaires est généré dans le cadre de contrats publics de long terme, a vu évoluer l'an passé son actionnariat.

Le groupe familial allemand Rethmann est devenu le 1er juillet son actionnaire majoritaire avec 66% du capital, aux côtés de la Caisse des Dépôts qui a, elle, réduit sa participation.