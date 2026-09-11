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Trafic aérien record en Europe cet été, particulièrement dans les Balkans, selon Eurocontrol
information fournie par Boursorama avec AFP 11/09/2026 à 17:48
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( AFP / JACK GUEZ )

( AFP / JACK GUEZ )

L'Europe a connu un trafic aérien record durant la saison estivale entre juin et août, avec des hausses marquées pour les pays des Balkans, selon des données publiées vendredi par Eurocontrol.

L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne a fait état d'une moyenne de 35.959 vols contrôlés par jour, soit 2,4% de plus que l'année précédente.

Lors de cette saison touristique, l'incidence de la guerre au Moyen-Orient s'est fait ressentir de manière inégale en fonction des pays, certains ressortant nettement gagnants.

"Cela s'est traduit par une baisse du trafic en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Turquie, mais une forte hausse en Albanie, Croatie, à Chypre, en Grèce, au Monténégro, en Macédoine du Nord, en Serbie et en Slovénie", a détaillé l'organisation.

Celle-ci a aussi fait état d'une "croissance continue dans le Sud-Ouest de l'Europe".

Les données confirment l'engouement cet été, chez les touristes européens, pour les destinations du même continent, jugées plus sûres.

La Grèce a notamment pu en témoigner, avec des records de fréquentation pour ses aéroports, qui poussent à bout les capacités de son contrôle aérien, particulièrement en haute saison.

En ce qui concerne les retards dus aux défaillances du contrôle, la France est restée le mauvais élève, en concentrant à elle seule 32%. Mais par rapport à une année 2025 catastrophique, les performances se sont améliorées, avec des retards en vol sur les huit premiers mois de l'année en baisse de 29% sur un an.

1 commentaire

  • 17:53

    c fou et tous ces voyageurs diront qu'il sont pour l'écologie et contre le réchauffement climatique, pov monde...

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