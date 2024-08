Toyota suspend la production dans ses usines japonaises à cause d'un puissant typhon

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le géant japonais de l'automobile Toyota a annoncé mercredi qu'il suspendait la production dans toutes ses usines au Japon, en raison de l'approche d'un puissant typhon.

De mercredi après-midi jusqu'à jeudi, "nous allons suspendre toutes les lignes de production des usines dans le pays", a déclaré à l'AFP un porte-parole du constructeur.

Le Japon a prévenu mercredi qu'un typhon "extrêmement puissant" s'approchant de la grande île méridionale de Kyushu allait provoquer des intempéries d'une rare violence.

Trois personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un glissement de terrain.

La compagnie aérienne Japan Airlines a annulé 172 vols intérieurs et 6 vols internationaux mercredi et ANA 219 vols intérieurs et 4 vols internationaux entre mercredi et vendredi.

Les trains entre Tokyo et Fukuoka, la ville la plus peuplée de Kyushu, pourraient également être annulés en fonction des conditions météorologiques cette semaine, ont indiqué d'autres opérateurs.

Des collectivités locales ont émis des avis d'évacuation pour 810.000 personnes dans le département central de Shizuoka, sur l'île principale de Honshu, en raison des pluies, et pour 56.000 autres à Kagoshima sur Kyushu, a déclaré l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.

L'agence météorologique pourrait également émettre une alerte spéciale aux fortes pluies pour Kagoshima plus tard mercredi, a déclaré un responsable.

Le sud de Kyushu devrait recevoir 500 mm de pluie en l'espace de 24 heures jusqu'à jeudi matin, puis à nouveau 600 mm jusqu'à vendredi matin, a déclaré l'Agence météorologique japonaise (JMA).