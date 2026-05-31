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Plus de 400 interpellations lors des célébrations du sacre du PSG
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 02:47

Plus de 400 interpellations lors des célébrations du sacre du PSG

Plus de 400 interpellations lors des célébrations du sacre du PSG

La fête, pas pour tout le monde. Dans la capitale et un peu partout en France, le deuxième sacre du PSG en Ligue des champions a été célébré toute la soirée et les klaxons résonnaient encore au début de la nuit dans les rues parisiennes. Les sirènes, aussi, malheureusement.

Les festivités de dimanche auront bien lieu

En plus de l’euphorie et de la joie des supporters parisiens, plusieurs débordements et incidents ont gâché une partie de ce tableau. Dans un point presse, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé 416 interpellations dans l’Hexagone, dont 283 sur le périmètre de la préfecture de police de Paris.…

CG pour SOFOOT.com

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