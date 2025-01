information fournie par So Foot • 29/01/2025 à 10:12

« Tout est possible », Éric Roy se confie sur son avenir

Il n’y a pas que le brouillard qui fait planer le flou à Brest.

La beauté de la Ligue des champions, et plus particulièrement de la nouvelle version, est de voir le Real Madrid, vainqueur de quinze éditions, affronter le Stade brestois pour sa première participation. C’est aussi voir Éric Roy, entraîneur que personne ne voyait réussir dans le Finistère après plus de dix ans d’inactivité, être interrogé par la presse espagnole. Avant la confrontation de la huitième journée, le coach du SB29 s’est exprimé au micro de Marca à propos de son « histoire un peu incroyable » .…

EL pour SOFOOT.com