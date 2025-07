Le PSG 2001-2002 pourrait-il rivaliser avec l'équipe actuelle ?

C’était mieux avant.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain défiera Chelsea pour clore la plus belle saison de son histoire avec un cinquième trophée . Déjà vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des champions et de la Ligue des champions, le club de la capitale vise maintenant un titre de champion du monde . Une réussite telle que l’on commence à s’interroger sur la place que laissera l’équipe de Luis Enrique dans l’histoire de son sport. Et pourtant, Aloisio, qui jouait à Paris entre 2001 et 2003, estime qu’ il pourrait y avoir match avec le PSG version 2001-2002 ……

QB pour SOFOOT.com