"Tout est fait pour que vous ayez une retraite", promet Brigitte Macron aux jeunes

Invitée de TF1 lundi soir à l'occasion du lancement de la 34e édition des Pièces Jaunes, la première dame s'est également exprimée sur les sujets d'actualité, notamment la controversée réforme des retraites présentée ce mardi 10 janvier.

Brigitte Macron, le 9 janvier sur le plateau de TF1. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

C'est le jour J pour la réforme des retraites , la Première ministre Elisabeth Borne présentant ce mardi 10 janvier les mesures pour "préserver" le système de retraites par répartition. Alors que le probable report de l'âge légal de départ à 64 ans annonce déjà une vive opposition dans la rue et au Parlement, Brigitte Macron a voulu rassurer les plus jeunes.

Invitée au 20H de TF1 lundi soir à l'occasion du lancement de la 34e édition des Pièces Jaunes, la première dame a souligné que "les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement". "Ce que me disent les plus jeunes (...) 'de toute façon nous on n'aura pas de retraite'. Donc moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes c'est 'tout est fait pour que vous ayez une retraite' ", a-t-elle assuré.

Egalement été interrogée sur la crise de l'hôpital, l'épouse d'Emmanuel Macron a estimé que les soignants "souffraient parce qu'ils ont peur de ne pas faire leur tâche tellement ils ont à faire". "Ils me disent également qu'ils sont en sous effectifs (...), mais cet hôpital ils l'aiment, et s'ils ont peur, c'est pour leur hôpital, ils veulent le sauver".

"J'entends les critiques, je les comprends, je comprends tout, mais la seule chose que ne comprends pas c'est la méchanceté, la violence et le mensonge, ça je ne le comprends pas" , a-t-elle ajouté. "Je suis un passeur, je lui passe les messages (à Emmanuel Macron, ndlr)", a-t-elle par ailleurs assuré, précisant ne pas avoir "l'habitude des filtres". "Jamais je ne me permettrais 'fais attention, fais ceci, fais cela', mais je lui transmets", a-t-elle poursuivi.

Le chef de l'Etat a-t-il changé depuis sa première élection ? "Il s'adapte aux situations, mais fondamentalement il reste celui qu'il a toujours été ", a-t-elle répondu. "Ce second quinquennat, il l'aborde comme le premier, il a commencé sur les chapeaux de roue".