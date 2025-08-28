Tourisme : à Paris, une saison estivale comparable à 2023

Après un été 2024 au rythme des Jeux olympiques, Paris a connu cet été une fréquentation touristique comparable à celle de 2023, avec 6,4 millions de touristes internationaux sur juillet-août dans le Grand Paris, selon les données de l'office du tourisme dévoilées jeudi.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le nombre de nuitées, tous hébergements confondus, a légèrement baissé (-1% par rapport à 2023 du 1er juillet au 17 août 2025 et -1,1% par rapport à 2024).

"C'est plutôt positif, sans être la panacée", commente auprès de l'AFP Corinne Menegaux, directrice générale de l'office de tourisme de Paris, rappelant que l'été n'est traditionnellement pas la meilleure saison pour la capitale.

Parmi les points positifs : le retour de la clientèle asiatique et notamment chinoise (+40% par rapport à 2023) ainsi que celui des touristes en provenance du Moyen-Orient (+24% pour l'Arabie saoudite), "bonne nouvelle pour le secteur du luxe".

Parmi les points de vigilance : le recul des nuitées réservées par les Américains (-27% par rapport à 2023) et les Italiens (-33%).

"Pour les Américains, c'est un phénomène temporaire, les réservations de la rentrée sont plutôt positives. Les Italiens ont déserté la France en général pour se tourner vers des destinations très peu chères comme l'Albanie, il faudra regarder avec attention la rentrée", estime Corinne Menegaux.

L'arrivée du Tour de France à Montmartre le 27 juillet a créé un pic de fréquentation sur la journée (+13% par rapport à 2023).

Les prix des hôtels ont retrouvé des niveaux comparables à 2023 après l'envolée liée aux JO, avec un tarif moyen de 196,40 euros, (-21% par rapport à 2024 et -2,5% comparé à 2023).

Si les hôtels ont amélioré leur taux d'occupation par rapport à 2024 et 2023, ce sont surtout les meublés de tourisme qui enregistrent une hausse (+19% de nuitées réservées par rapport à 2023) particulièrement en Seine Saint Denis (+27%).

Selon un autre bilan diffusé mercredi par Choose Paris Region, l'agence d'attractivité internationale de la région, l'ensemble de l'Ile-de-France a attiré entre juin et août 12,7 millions de touristes, soit 6% de plus qu'en 2024, dont 6,7 millions de touristes internationaux.

Des touristes qui ne se sont pas serré la ceinture, la consommation touristique s'étant élevée à 6,6 milliards d'euros sur cette période, +3% par rapport à 2024, "portée par une montée en gamme des offres touristiques et une forte fréquentation des hébergements et restaurants", selon l'agence.