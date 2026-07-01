Tour de France-Pogacar vise une 5e victoire record, Vingegaard et Seixas en challengers

Le Slovène Tadej Pogacar espère entrer encore un peu plus dans l'histoire du Tour de France en tentant, à partir de samedi à Barcelone, de remporter un cinquième maillot jaune face à deux rivaux de taille : le Danois Jonas Vingegaard et le jeune prodige français Paul Seixas.

Double vainqueur sortant, Tadej Pogacar n'est plus qu'à une victoire de rejoindre Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx et Miguel Indurain au sommet du palmarès de la Grande boucle.

Le coureur de 27 ans n'a jamais aussi peu couru avant de se présenter sur la ligne de départ du Tour de France, auquel il participera pour la septième fois. Il compte cette saison 13 victoires - en 16 jours de course -, dont un premier Milan-San Remo, un troisième Tour des Flandres, un quatrième Liège-Bastogne-Liège et plus récemment le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, deux épreuves qu'il découvrait.

"Le Tour de France est toujours le plus gros défi de la saison et aussi la course qui nous motive le plus", a-t-il déclaré sur le site de son équipe UAE Team Emirates-XRG. "Chaque année, on arrive au départ en sachant que tout peut se passer pendant trois semaines et c'est ce qui rend cette course si spéciale."

"Je me sens bien, j'ai hâte de courir, et je sais que je vais avoir un groupe fantastique de coéquipiers autour de moi", a-t-il ajouté.

Alors qu'il a admis avoir pensé à abandonner l'an dernier en troisième semaine en raison de problèmes au genou, Tadej Pogacar sera une nouvelle fois accompagné d'une solide formation. Il aura notamment à son soutien Isaac del Toro, récent vainqueur du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et le Britannique Adam Yates, troisième du Tour en 2023.

DOUBLÉ GIRO-TOUR ?

Son concurrent principal se nomme toujours Jonas Vingegaard. Le Danois de 29 ans n'a jamais semblé aussi proche du niveau qui lui a permis de remporter la Grande boucle en 2022 et 2023.

Le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike a triomphé sur les trois courses auxquelles il a pris part en 2026 : Paris-Nice, le Tour de Catalogne et le Tour d'Italie, où il a aussi empoché cinq étapes.

Il tentera d'imiter Tadej Pogacar, le huitième et dernier coureur à avoir réussi, en 2024, le doublé Giro-Tour de France.

"Ça m'a donné énormément de confiance en amont du Tour de France", a-t-il assuré sur le site de son équipe. "Ça nous a donné un énorme boost et ça a renforcé le sentiment que nous pouvons gagner le Tour."

"Une troisième victoire sur le Tour serait un rêve qui devient réalité. Ça fait trois ans que je n'ai pas gagné le Tour, et c'est toujours resté l'un de mes plus gros objectifs."

Il devra cependant se passer d'un équipier essentiel en la personne de Wout van Aert, forfait en raison d'une blessure au coude.

SEIXAS, L'ESPOIR DE TOUT UN PAYS

Paul Seixas, le nouveau prodige du cyclisme français, pourrait transformer l'habituelle bataille à deux en une lutte à trois.

Il fera, à 19 ans, ses débuts sur le Tour de France avec sur ses épaules les espoirs de tout un pays, qui cherche un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour en 1985.

Paul Seixas a fait un début de saison remarquable en remportant le Tour du Pays basque et La Flèche wallonne en avril, avant d'être seulement battu par Tadej Pogacar à Liège.

Il reste toutefois sur le premier échec de sa carrière le mois dernier, au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, où il a violemment chuté avant d'abandonner le lendemain.

"Après ma chute et mon abandon, j’ai pu reprendre ma préparation pour le Tour de France presque normalement, en ajustant quelques séances à cause de mes blessures", a-t-il expliqué sur le site de son équipe, Decathlon CMA CGM.

"Je ne me fixe pas d’objectif plus précis car je pars dans l’inconnu, dans la mesure où je n’ai jamais disputé une course aussi longue et exigeante."

"C’est la course dont je rêve et je mesure la chance que j’ai de pouvoir y participer, si tôt dans ma carrière", a-t-il ajouté.

La plus grande incertitude le concernant réside dans sa capacité à tenir le rythme sur trois semaines, alors qu'il dispute le premier grand tour de sa carrière. Mais il semble capable de monter sur un podium que viseront aussi Remco Evenepoel et Florian Lipowitz.

Les deux coéquipiers de l'équipe Red Bull-Bora-hansgrohe ont terminé troisième de la course, respectivement en 2024 et 2025.

Le parcours du Tour de France propose 3.320,7 km et 53.950 mètres de dénivelé positif du 4 au 26 juillet.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)