Le sud de la France frappé par un important incendie attisé par les vents

Un Canadair CL-415 de la Sécurité civile largue du retardant sur un feu de forêt à Pouzols-Minervois, le 1er juillet 2026 dans l'Aude ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Un an après l'incendie du massif des Corbières, le sud de la France est à nouveau frappé par un feu d'ampleur parti mercredi après-midi de l'Hérault avant de rapidement se propager au département voisin de l'Aude sous l'effet de la sécheresse et du vent, combattu par des centaines de pompiers.

Vers 20H00, le feu avait déjà parcouru 800 hectares, dont 600 dans l'Aude, ont indiqué à l'AFP les pompiers de ce département qui, comme cinq autres, était placé mercredi en "danger très élevé" d'incendie par Météo France. Vers 20H30 "la situation est malgré tout stabilisée et le feu ne progresse plus" même s'il n'est "pas fixé" a précisé la préfecture de l'Aude.

L'incendie, survenu alors qu’un nouvel épisode caniculaire se profile, arrive au moment où le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit se rendre à Marseille jeudi pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise dédiée à la canicule, aux feux et à l'indispensable adaptation pour y faire face.

Le feu s'est déclaré vers 16H30 autour d'Oupia (Hérault), à une trentaine de kilomètres au nord de Narbonne, avant de se déplacer "rapidement dans le nord-est de l'Aude dans des conditions climatiques défavorables", a précisé la préfecture de l'Aude.

Un feu de forêt à Pouzols-Minervois, le 1er juillet 2026 dans l'Aude ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Aux températures d'une trentaine de degrés se sont ajoutées d'importantes rafales de vent qui ont soufflé mercredi dans la région, favorisant la propagation du feu sur une végétation basse et très sèche composée majoritairement de pinède et donc très inflammable.

Quelque 420 pompiers des deux départements sont engagés, aidés par des renforts du Tarn, ainsi qu'une trentaine de gendarmes. En parallèle, des confinements et 150 à 200 personnes évacuées sur les communes de Pouzoles-Minervois et Mailhac (Aude).

Souvenir des Corbières

Quatre Canadairs, deux avions Dash et un hélicoptère bombardier d'eau sont en action, a ajouté la préfecture de l'Aude dans un point de situation à 19H30.

Plusieurs routes départementales sont coupées à la circulation alors que se répand une épaisse fumée noire.

Un important panache de fumée était visible des kilomètres à la ronde, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les conditions sur place sont rendues difficiles pour les pompiers en raison du terrain vallonné.

Un feu de forêt à Pouzols-Minervois, le 1er juillet 2026 dans l'Aude ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Cet incendie, le premier de cette ampleur en France cette année, ravive le douloureux souvenir du méga-incendie du massif des Corbières, le pire sur le pourtour méditerranéen français depuis un demi-siècle, qui avait parcouru en août 2025 environ 17.000 hectares, en en brûlant plus de 11.000, au sud-ouest de Narbonne, non loin de ce nouveau sinistre.

Il avait causé la mort d'une femme de 65 ans qui n'avait pas pu quitter son logement à temps et fait plusieurs blessés.

Plusieurs autres feux se sont déclarés mercredi principalement dans le sud de la France et ont mobilisé des centaines de pompiers.

L'un d'eux s'est ainsi déclaré dans l'après-midi dans le Var, à Fréjus, dans une zone périurbaine. Le feu a parcouru une trentaine d'hectares mais a été fixé, ont indiqué dans un point de situation à 19H30 les pompiers qui ont reçu les renforts d’autres départements.

En tout, 85 véhicules, 3 Canadairs, 4 hélicoptères bombardiers d'eau et 305 pompiers ont été mobilisés. Quelque 2.200 personnes ont été évacuées à titre préventif des six campings situés aux alentours, mais tous devraient pouvoir regagner leurs campings au cours de la soirée, ont assuré les pompiers.

Face au risque incendie, de nombreux massifs forestiers, notamment du Var et des Bouches-du-Rhône, étaient mercredi interdits d'accès. Dans ce dernier département, 22 des 25 massifs seront jeudi fermés et leur accès totalement prohibé.