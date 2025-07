Tour de France: Pogacar, intraitable, s'impose à Mûr-de-Bretagne et reprend le maillot jaune

Tadej Pogacar s'impose à nouveau dans le Tour de France, à l'issue de la 7e étape, à Mûr-de-Bretagne, le 11 juillet 2025 ( AFP / Loic VENANCE )

Tadej Pogacar, intraitable, s'est imposé vendredi à l'issue de la 7e étape, à Mûr-de-Bretagne, sa deuxième victoire dans ce Tour de France, et a repris le maillot jaune à Mathieu van der Poel, lâché dans la dernière montée.

Déjà vainqueur à Rouen mardi, le champion du monde s'est montré le plus fort dans les derniers hectomètres de la seconde ascension à Mûr-de-Bretagne, devançant au sprint son rival Jonas Vingegaard et le Britannique Oscar Onley.

Le Slovène décroche par la même sa 19e victoire dans la Grande Boucle, et sa 101e de sa carrière professionnelle, sur un terrain de jeu qui convenait à nouveau à merveille à ses qualités de puncheur.

Présent au sein d'un groupe de huit coureurs qui s'était détaché dans le mur final, Pogacar, emmené par son coéquipier Jhonatan Narvaez, s'est retourné à plusieurs reprises avant de lancer son attaque à 200 mètres de la ligne pour s'imposer sans discussion possible.

Grâce à ce nouveau succès, et les bonifications qui vont avec, le leader d'UAE continue de creuser l'écart au classement général.

Après sept étapes, il compte 54 secondes sur le Belge Remco Evenepoel, 1 min 11 sec sur le Français Kévin Vauquelin et 1 min 17 sec sur le Danois Jonas Vingegaard, avant deux prochaines étapes promises aux sprinteurs.

"Je suis super content de gagner dans cette montée emblématique. Avec Mathieu (van der Poel) nous connaissions bien ce final et y avions de bons souvenirs. On voulait tous les deux la même chose, gagner. Mais il avait sans doute laissé trop de forces sur la route hier (jeudi) et on n'a pas pu se disputer la revanche. Mais pour moi, tout a marché comme prévu", a réagi le Slovène, plus que jamais grand favori.

Pogacar avait terminé deuxième derrière Van der Poel lors de la dernière arrivée à Mûr-de-Bretagne en 2021, mais cette fois le Néerlandais n'était pas au rendez-vous, coupant la ligne avec plus d'une minute de retard.

"Je me doutais que j'allais perdre le maillot jaune aujourd'hui mais c'était spécial de revenir ici. Ca a été une belle journée quand-même", a déclaré le petit-fils de Raymond Poulidor.

Pour Pogacar, la journée à été "parfaite, si ce n'est que Joao (Almeida, son coéquipier) est tombé. J'espère qu'il va bien, cette victoire est pour lui", a-t-il dit.

Le Portugais, principal lieutenant de "Pogi", a été impliqué dans une lourde chute dans une descente à six km de l'arrivée avec une dizaine d'autres coureurs dont Santiago Buitrago, Jack Haig, Guillaume Martin-Guyonnet et Louis Barré, complètement rapé sur la fesse gauche.

L'étape, courue sous un grand soleil et devant une foule immense, a été avalée à toute vitesse par le peloton qui a atteint une moyenne de plus de 50 km/h lors des deux premières heures de course.

Une échappée de cinq coureurs a fini par se dégager avec Alex Baudin, Geraint Thomas - le doyen de ce Tour -, Marco Haller, Ivan Garcia Cortina et le Breton Ewen Costiou.

Ce dernier s'est fait plaisir en sortant de l'échappée pour faire seul en tête la première ascension du mur final, devant un public en ébullition, avant d'être repris à 12 kilomètres de l'arrivée.