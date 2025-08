Toulouse vote Hidalgo

information fournie par So Foot • 01.08.2025 • 11:43 •

League one is back. Les spectateurs proches du terrain, les « fuck off » lâchés à tout bout de champ, l’odeur de binouze aux abords du stade, les tacles de charcutiers et surtout les chandelles palloiesque sont de retour ! Le premier week-end du mois d’août commence ... Lire la suite