Hormis 35 millions d'euros, que vaut Igor Paixão ?

Devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Igor Paixão est assez méconnu par le public français. Pourtant, l'ailier brésilien qui a éclos aux Pays-Bas débarque dans la cité phocéenne avec beaucoup d'attentes sur les épaules. Mais pas sûr que la pression pétrifie le petit dribbleur, tant il en a vu d'autres.

35 millions d’euros. La somme est colossale, pour un club comme l’Olympique de Marseille. Jamais le club phocéen n’avait dépensé une telle somme pour acheter un joueur, d’ailleurs. L’heureux élu s’appelle Igor Paixão, jeune ailier brésilien de 25 ans qui a débarqué en Europe à l’âge de 22 piges. Auteur d’une excellente saison avec le Feyenoord Rotterdam lors de l’exercice 2024-2025 (18 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues), le 26ᵉ Brésilien de l’OM n’est pas qu’une pépite. Il est aussi un homme qui se bat pour rendre fière sa communauté, formée de descendants d’esclaves en fuite.

Un supplément d’âme

Si son nom ne vous dit pas grand-chose, les supporters de l’AC Milan s’en souviennent quant à eux très bien : lors du barrage aller de la C1, le dribbleur brésilien avait en effet surpris tout le monde en lâchant un missile à ras de terre pour marquer l’unique but de la rencontre, faisant de lui l’homme du match. Après cette performance, son entraîneur Robin van Persie avait été dithyrambique à son égard en conférence de presse : « C’est génial de bosser avec lui car il travaille très dur, il est facile à entraîner et est ouvert à tout . I gor a tout ce qu’on recherche chez un joueur, mais il a surtout énormément de talent et il est excellent depuis bien plus longtemps que simplement cette saison. » Pour sa première campagne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’attaquant qui mesure 1m68 a largement contribué au rayonnement de son équipe en délivrant 5 passes décisives. Habitué aux coups d’éclat, le gamin de Macapá n’a en revanche pas encore marqué les esprits au Brésil où il ne compte qu’une cap en équipe de jeunes et n’a été que présélectionné par Dorival en mars 2025.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com