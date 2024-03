Toujours plus d’arnaques à la Sécu

Est-ce parce qu'elle les cherche plus qu'elle en trouve plus ? L'Assurance maladie s'est félicitée, jeudi 28 mars, de la progression de ses résultats dans sa traque aux fraudeurs de toutes sortes. En 2023, les contrôles ont permis de repérer 466 millions d'euros de fraudes à l'Assurance maladie, en hausse de 50 % en un an. Un domaine dans lequel elle a longtemps été taxée d'immobilisme, mais il faut croire que les temps ont changé.

« L'année 2023 est celle des résultats records dans la lutte contre les fraudes. C'est une stratégie qui a fait ses preuves, avec une accélération des contrôles et un renforcement constant des moyens humains et techniques », s'est réjoui Thomas Fatôme, directeur général de l'Assurance maladie. Avant de mettre un bémol, pour ne pas être accusé de pointer injustement les patients du doigt : « L'immense majorité des assurés de santé se comportent bien, de même que les professionnels de santé. Mais certains s'écartent des règles, et nous durcissons les sanctions. »

Dans les filets des contrôleurs de la Sécu, certains gros poissons des centres de santé ont été repêchés. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère. 58 millions d'euros de fraudes ont été détectés en 2023, contre 7 millions en 2022. « Les contrôles ont permis de mettre au jour l'existence d'actes fictifs et de prouver la présence de professionnels