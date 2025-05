Toujours pas de VAR en Ligue 2 la saison prochaine

Ne soyez pas surpris de voir Henrikh Mkhitaryan signer à Rodez la saison prochaine.

Car oui, lors de l’exercice 2025-2026, il sera toujours possible d’être hors-jeu d’un orteil et de marquer un but si l’arbitre assistant n’est pas attentif à la millième de seconde près. Alors qu’elle devait être initialement lancée l’an prochain dans l’antichambre de l’élite, l’assistance vidéo ne sera pas déployée dans les stades de Ligue 2 pour des raisons économiques révèle L’Equipe . C’est la commission des finances et le conseil d’administration de la LFP qui ont statué sur ce dossier, eux qui cherchent toute bonne économie à faire en ces temps difficiles économiquement pour le foot français. Aucune nouvelle date n’a été annoncée au sujet du déploiement de la VAR en L2.…

AC pour SOFOOT.com