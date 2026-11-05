Toujours dans le rouge, Ørsted diminue sa perte de plus de la moitié

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

Plombé par des dépréciations aux Etats-Unis, le groupe danois Ørsted, spécialisé dans le développement de l'énergie éolienne en mer, a publié jeudi une perte nette diminuée au troisième trimestre de plus de la moitié sur un an.

De juillet à septembre, la perte nette du groupe s'est élevée à 726 millions de couronnes danoises (96 millions d'euros), contre 1,7 milliard de couronnes sur la même période l'année dernière.

Aux Etats-Unis, où les projets du groupe, champion historique de l'éolien en mer, ont été freinés par l'opposition du président Donald Trump, Ørsted est pénalisé par des dépréciations à hauteur de 3,4 milliards de couronnes (449 millions d'euros).

Son chiffre d'affaires a atteint 21 milliards de couronnes au troisième trimestre, soit un bond de 73 % sur un an, grâce à une hausse de la production portée par des vitesses de vent et des prix de l'électricité plus élevés.

Sur l'ensemble du trimestre, la production d'électricité issue d'éoliennes en mer a bondi de 19 %, à 4,5 TWh, et celle produite par éoliennes terrestres a grimpé de 4 %, à 3,4 TWh.

Peu après l'ouverture de la Bourse de Copenhague, à 08h15 GMT, le titre Ørsted gagnait 2,11 % dans un marché étale.