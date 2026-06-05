Tottenham recrute une figure de Liverpool

Passer du 3 e au 17 e de Premier League, on pourrait appeler ça un déclassement. C’est normal, parce que c’est un déclassement. Mais Tottenham n’est pas n’importe quel 17 e de Premier League et ses moyens lui permettent de relancer un joueur capé et expérimenté.

Andrew Robertson, le capitaine de l’Écosse au Mondial a signé librement avec les Spurs , après 378 matchs à Liverpool depuis 2017, 2 Premier League et une Ligue des champions remportée… face à Tottenham en 2019. Le joueur de 32 ans rejoint le club londonien après avoir été déclassé par Milos Kerkez, arrivé à l’été 2025.…

NB pour SOFOOT.com