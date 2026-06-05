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L’UNFP tire la sonnette d’alarme sur l’avenir du football féminin en France
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 16:32

L’UNFP tire la sonnette d’alarme sur l’avenir du football féminin en France

L’UNFP tire la sonnette d’alarme sur l’avenir du football féminin en France

La cata. À travers un communiqué publié ce vendredi, l’UNFP alerte sur la situation de plusieurs sections féminines, qui ont disparu ou sont menacées de disparition : « Après Dijon et Nice, c’est aujourd’hui la section féminine du Stade de Reims qui est fragilisée. Derrière ces situations, une même réalité : une crise économique profonde qui frappe le football français, et dont les sections féminines paient trop souvent le prix. »

Football féminin : l'UNFP tire la sonnette d'alarme. Après Dijon et Nice, c'est aujourd'hui la section féminine du Stade de Reims qui est fragilisée. Derrière ces situations, une même réalité : une crise économique profonde qui frappe le football français, et dont les sections… pic.twitter.com/PbGYHv7GBM…

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