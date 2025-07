Top 10 : Thierry Ardisson et les footballeurs

Thierry Ardisson est décédé ce lundi à l'âge de 76 ans. À la télé, l'homme en noir était tout sauf un arbitre et s'il ne pigeait pas grand-chose au foot, il aura reçu de nombreux footballeurs et autres acteurs du ballon rond sur ses plateaux, notamment dans Tout le monde en parle , pour les cuisiner à sa manière.

Frank Lebœuf

Avant de chercher à faire vendre sa voiture à la terre entière sur Youtube, Frank Lebœuf a fait quelques petits trucs dans le foot. C’est dans le costume de capitaine de l’OM que le défenseur se présente en 2001 sur Tout le monde en parle , « la meilleure émission » , aux côtés de Valérie Lemercier et Ophélie Winter, entre autres. Tout y passe : la perte de ses cheveux, les clubs qui ne laissent pas partir leurs joueurs en sélection, l’histoire autour du match entre la France et l’Algérie ( « Quand Jospin ne quitte pas le stade quand il entend La Marseillaise être sifflée, ça vous fait quoi vous ? » ) ou encore ses investissements immobiliers et sa difficulté à vendre sa maison à Londres après le 11 septembre. On apprend surtout que Francky a l’intention de prendre des cours de théâtre à la fin de sa carrière de footeux et que « la zoophilie » , c’est ce qui le dégoûte le plus dans le sexe. Pas mal, mais ça ne vaut pas la grande interview publiée dans So Foot en décembre dernier, il ne faut pas déconner.

<iframe loading="lazy" title="Frank Leboeuf : Le foot, l'argent et le crâne rasé chez Thierry Ardisson | INA Arditube" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/jrrwPWh_-H0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Tom Binet et Clément Gavard pour SOFOOT.com