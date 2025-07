Luis Enrique, les nerfs à vide

Principal artisan de la saison extraordinaire du PSG, Luis Enrique a déraillé ce dimanche, alors que son équipe sombrait face à Chelsea. Une réaction qui nous montre un autre visage de l’entraîneur espagnol, presque rassurant dans sa fragilité, bien qu’elle reste condamnable dans sa forme.

« À la fin du match, il y a eu une situation complètement évitable pour tout le monde. J’ai essayé de séparer les joueurs pour éviter que la tension ne monte. Différentes personnes ont participé à cela. On devait éviter les problèmes. J’ai voulu éviter que cela ne dégénère. » Voilà pour la version officielle, servie en conférence de presse par Luis Enrique. La vérité – du moins les images que tous les spectateurs ont pu voir (et revoir en boucle sur les réseaux sociaux) – se révèle nettement moins flatteuse, et finalement plus triviale.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! 🤯🤯🤯🤯 El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com