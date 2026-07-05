Top 10 : ils ont kiffé le match du Paraguay

Top 10 : ils ont kiffé le match du Paraguay

Oui le Paraguay a mis des taquets, oui le Paraguay a joué sale. Mais ce qui déplait au plus grand nombre, plait forcément au plus petit. Panorama non exhaustif de ceux qui ont pris leur pied devant le match le plus affreux du Mondial.

→ Thomas Leonard

L’arbitrage catastrophique lui a une nouvelle fois permis de prendre une pige à l’antenne sur M6 et en plus il a trouvé Ilgiz Tantashev plutôt correct.

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Par Julien Faure pour SOFOOT.com