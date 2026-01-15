Tollé à l'Assemblée après les propos d'un député RN concernant le génocide des Tutsi

Le groupe RN à l'Assemblée nationale, le 30 octobre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Les propos d'un député RN, qui a ironiquement mentionné le génocide des Tutsi au Rwanda lors des débats budgétaires à l'Assemblée, ont suscité jeudi de vives condamnations et pourraient faire l'objet de sanctions.

"La résistance à l'oppression, c'est de ne pas confondre égalité et égalitarisme et vous transformer en Tutsi pour couper les Hutu sous prétexte qu'ils étaient plus grands", a lancé le député de l'Oise Frédéric Pierre-Vos, à l'occasion d'un débat sur le pacte Dutreil, qui prévoit un abattement de 75% sur les transmissions d'entreprises familiales aux descendants.

La présidente du groupe Écologiste et social, Cyrielle Chatelain, a immédiatement réagi, jugeant ces propos "absolument honteux". "Cela revient à une attitude négationniste (...) Comparer le fait de vouloir la juste contribution des Français à un génocide où des gens ont été tués à la machette, c'est inadmissible", a-t-elle tonné.

Le député Hervé Berville (Renaissance), né au Rwanda, lui-même orphelin tutsi, a dénoncé une phrase "intolérable", qui de plus "inverse la victime et le bourreau". "Cela dit beaucoup du chemin qu'il nous reste à parcourir pour faire en sorte que ce génocide des Tutsi au Rwanda soit pleinement reconnu", a-t-il souligné.

"Trente ans après, sous les applaudissements de ses collègues, un député RN fait le choix, d'ironiser sur ce tragique massacre", a réagi sur X le groupe macroniste.

Le génocide au Rwanda a fait plus de 800.000 morts selon l'ONU, essentiellement des Tutsi exterminés entre avril et juillet 1994.

D'autres députés ont condamné cette comparaison macabre, dont le président du groupe PS Boris Vallaud, qui a souhaité que le bureau de l'Assemblée nationale - chargé de prononcer les sanctions les plus lourdes contre les députés - "se saisisse de ces propos qui sont extrêmement graves".

"Je saisirai la présidente", a répondu la présidente de séance Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons).

Le député Jean-Philippe Tanguy (RN) a présenté les excuses de son groupe, ajoutant: "Nous honorons la mémoire des victimes du génocide au Rwanda".